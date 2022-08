RB Leipzig darf sich in der Gruppenphase der UEFA Champions League auf Titelverteidiger Real Madrid freuen. Das ergab die Auslosung am Donnerstag (25.08.2022) in Istanbul. Daneben warten Schachtar Donezek aus der Ukraine und der schottische Meister Celtic Glasgow.

Auswärtsspiel gegen Donezk wohl in Warschau

"Das ist eine total interessante Gruppe", kommentierte Florian Scholz, RB Leipzigs kaufmännischer Geschäftsführer, das Los am MDR-Mikrofon. "Alle drei Gegner sind amtierende Meister. Madrid war unser Wunschlos. Mit Celtic treffen wir auf eine Mannschaft, die wir bereits aus der Gruppenphase der Europa League 2018 kennen. Das ist damals ein ganz schweres Auswärtsspiel gewesen. Donezk sei aufgrund der politischen Lage in der Ukraine "ein besonderes Los", sagte Scholz. Das Auswärtsspiel gegen die Ukrainer wird aller Voraussicht nach in Warschau stattfinden.

Geschäftsführer Oliver Mintzlaff erklärte auf der Homepage von RB Leipzig: "Wir sind extrem stolz, in unserem siebten Jahr als Bundesligist bereits zum fünften Mal an der Champions League teilzunehmen. Die Gruppe mit Titelverteidiger und Rekordchampion Real Madrid sowie den amtierenden Landesmeistern Schachtar Donezk und Celtic Glasgow ist eine spannende Herausforderung, die wir sehr gerne annehmen. Wir freuen uns gemeinsam mit unseren Fans auf magische Nächte!"

Machbare Gruppe für RB Leipzig

Mit Ausnahme von Madrid, das seit 2014 sechs Titel in der Königsklasse holte, ist die Gruppe für RB auf dem Papier durchaus machbar. Donezk ist erst am Dienstag wieder in den Ligabetrieb eingestiegen, nachdem die nationale Liga infolge des russischen Angriffskrieges ein halbes Jahr unterbrochen worden war.

Celtic Glasgow war zuletzt in der Saison 2017/18 in der Königsklasse vertreten. Das Achtelfinale hatten die Schotten zuletzt in der Spielzeit 2012/13 erreicht. Celtic ist zudem ein Unbekannter. Bereits in der Gruppenphase der Europa-League-Saison 2018/19 standen sich beide Teams gegenüber. Das Hinspiel entschied Celtic mit 2:1, ehe Leipzig das Rückspiel vor heimischer Kulisse mit 2:0 gewann. Für RB Leipzigs Co-Trainer Andreas Hinkel wird es zudem ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Verein. Als einstiger Profi lief er zwischen 2008 und 2011 für Celtic auf.

In der vergangenen Saison war RB Leipzig bereits in der Gruppenphase der Champions League ausgeschieden. Bildrechte: Picture Point

Emotionale Wiedersehen für Bayern und Dortmund

Für den FC Bayern wird es ein Wiedersehen mit Weltfußballer Robert Lewandowski geben, der erst vor wenigen Wochen zum FC Barcelona gewechselt war. Daneben trifft der deutsche Rekordmeister auf Inter Mailand und Viktoria Pilsen. Ein ebenso brisantes Wiedersehen erwartet Borussia Dortmund, das in der Gruppe G auf Manchester City und Erling Haaland trifft. Der Norweger hatte sich im Sommer den "Citizens" angeschlossen.