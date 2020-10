Der Zeitplan für die Begegnungen in der Gruppenphase ist eng gestrickt. Los geht es am 20./21. Oktober 2020 mit dem ersten Spieltag, der sechste und letzte erfolgt am 08./09. Dezember 2020. Die zwei Mannschaften, die sich dann im kommenden Jahr vom Achtelfinale, Viertelfinale und Semifinale bis ins Finale durchboxen, treffen sich am 29. Mai 2021 zum Endspiel im Istanbuler Atatürk-Olympiastadion.

Ziel der Begierde: Atatürk-Olympiastadion in Istanbul. (Archiv) Bildrechte: imago images / Seskim Photo