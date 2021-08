Die Gruppenphase beginnt am 14./15. September und endet mit dem sechsten Spieltag am 7./8. Dezember. Die 16 Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe erreichen die K.o.-Phase, die Mitte Februar mit den Achtelfinals beginnt. Das Finale steigt am 28. Mai in St. Petersburg, wo das über 900 Millionen Euro teure und 2017 fertiggestellte Heimstadion des amtierenden russischen Meisters Zenit steht.



Bei der Weltmeisterschaft 2014 fanden sieben Partien in der gut 68.000 Zuschauer fassenden Arena statt. Zudem wurden dort noch einmal sieben Partien bei der jüngst zurückliegenden paneuropäischen EM ausgetragen.