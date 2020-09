Die Spannung steigt. Am Donnerstag (1. Oktober) wird ab 17 Uhr in Genf die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Für RB Leipzig war in der vergangenen CL-Saison im Halbfinale mit 0:3 gegen Paris St. Germain Schluss, dennoch hat sich die Mannschaft von Julian Nagelsmann wegen des gestiegenen Uefa-Klubkoeffizienten (49,00) in Lostopf drei geschoben. Ein Vorteil zum Vorjahr, als RasenBallsport noch im vierten war. In diesem steckt von den deutschen Teilnehmern dieses Jahr Borussia Mönchengladbach. Der FC Bayern München ist als Deutscher Meister und Champion in Lostopf eins gesetzt, Borussia Dortmund befindet sich in der zweiten Schüssel.