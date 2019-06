Wie schon in der vergangenen Saison in der Europa League könnte es erneut zu einem Duell mit dem kleineren Bruder Red Bull Salzburg kommen. Die Österreicher sind erstmals für Königsklasse qualifiziert. Sie stehen, vor allem dank der Europa-League-Erfolge in den vergangenen beiden Spielzeiten, in jedem Fall in Lostopf drei. Einen höheren Topf hätte Leipzig auch erreichen können, wenn die Europa-League-Teilnahme 2018/19 mehr als nur die fünf Punkte und das Aus nach der Gruppenphase gebracht hätte. Zum Vergleich: Halbfinalist Frankfurt sammelte 24,000 Punkte. Mit 19 Zählern mehr wäre RB garantiert in Lostopf drei gelandet. Der Klubkoeffizient wird aus den europäischen Leistungen der vergangenen fünf Jahren gebildet.

Es geht jeweils gegen einen Gegner aus den anderen drei Gruppen. Eine Partie gegen die weiteren deutschen Teilnehmer Bayern München, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen ist in der Gruppenphase ausgeschlossen. In Lostopf 1 und 2 warten aber einige Hochkaräter. So könnte es zum Beispiel gegen den FC Liverpool, Real Madrid oder den FC Salzburg gehen. Auch der FC Barcelona, Paris St. Germain, Manchester City oder Europa-League-Champion FC Chelsea warten in Topf eins. Nicht ganz so attraktiv, aber gut in Sachen Weiterkommen wäre eine Gruppe mit Zenit St. Petersburg, Schachtar Donezk, KRC Genk. Die Auslosung steigt am 29. August. Das Finale findet im Atatürk-Olympiastadion von Istanbul statt.