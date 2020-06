Das Finale der Champions League steigt am 23. August in Lissabon, die Viertelfinals beginnen am 12. August. Dann gibt es für RB Leipzig und die anderen Teams auch im Halbfinale jeweils nur ein Duell und nicht wie gewohnt Hin- und Rückspiel. Der ursprüngliche Gastgeber Istanbul darf nun das Endspiel 2021 ausrichten, damit ist München nicht mehr Austragungsort für das Finale 2022, sondern für 2023. Am 21. August steht im Kölner Stadion das erste Europapokal-Finale in Deutschland seit dem Champions-League-Endspiel 2015 in Berlin an. Das Europa-League-Turnier in Nordrhein-Westfalen startet am 10. August.