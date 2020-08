RBL war Samstagmittag nach Lissabon gereist. Das Team hat ein nobles Hotel in Estoril bezogen, am Sonntag trainierte die Mannschaft von Cheftrainer Julian Nagelsmann erstmals im Stadion des Zweitligisten Praia Estoril. "Wir sind in einer sehr schönen Umgebung, sind nah am Meer. Wir haben einen Pool im Hotel und keine weite Anreise zum Trainingsplatz", sagte Mittelfeldspieler Kevin Kampl am Sonntag: "Die Rahmenbedingungen sind sehr gut. Wir können uns in Ruhe auf das Spiel vorbereiten."