Nach dem Coup gegen Real Madrid hat RB Leipzig den Einzug in die K.o.-Phase der Champions League fast geschafft. Nun muss am kommenden Mittwoch (2. November) in Warschau noch ein Zähler gegen Schachtar Donezk her, um das Achtelfinale zu erreichen. Mit der 3:2-Gala am Dienstagabend (25. Oktober) gegen die Königlichen ist das Überwintern in der Europa League auf jeden Fall gesichert.