RB Leipzig vs. Brügge: Das Spiel komplett in der "Sport im Osten"-App hören

RB Leipzig steht nach dem 3:6-Debakel bei Manchester City in der Champions League mit dem Rücken zur Wand. Gelingt am Dienstagabend gegen den FC Brügge kein Sieg, gerät das Überwintern im Europapokal bereits nach dem zweiten Gruppenspiel imn Gefahr. Ein Sieg gegen die Belgier, die in ihrem ersten Spiel Paris St. Germain ein 1:1 abtrotzten, ist also Pflicht. Ob dieser Erfolg gelingt, könnt Ihr bei uns in der "Sport im Osten"-App hören. Wir übertragen das komplette Spiel live.