Die Europäische Fußball-Union (UEFA) bestätigte am Donnerstag (4. März) wie erwartet die Puskas Arena als Spielstätte für die Partie am 10. März. Die Verlegung war notwendig geworden, da die RBL-Profis nach einer Rückkehr aus England aufgrund von bestehenden Corona-Vorschriften für zwei Wochen in Quarantäne gemusst hätten. Bereits das Hinspiel hatte in der ungarischen Hauptstadt stattgefunden, am 16. Februar siegte der englische Meister 2:0.