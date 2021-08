Dem deutschen Vizemeister RB Leipzig droht am Donnerstagabend (26. August, 18 Uhr) in Istanbul bei der Auslosung der Gruppen für die neue Champions-League-Saison einmal mehr eine Hammergruppe. Die Kugel mit dem deutschen Vizemeister, der zum vierten Mal seit seinem Debüt im September 2017 an der europäischen Königsklasse teilnimmt, liegt in Lostopf drei – dem vorletzten. In den zwei Töpfen oberhalb lauert fast ein Dutzend Teams der absoluten europäischen Elite.

Wie viele Teams sind dabei?

32 Mannschaften. Aus der Bundesliga haben sich neben RB Leipzig noch Abo-Meister FC Bayern München, Borussia Dortmund sowie zum ersten Mal nach fünf Jahren Abstinenz auch wieder der VfL Wolfsburg qualifiziert.

Kai Havertz und Timo Werner gewannen mit Chelsea im vergangenen Mai die Champions League. Bildrechte: imago images/Sportimage

Titelverteidiger?

... ist der FC Chelsea von Trainer Thomas Tuchel. Die Londoner hatten am 29. Mai im englischen Finalduell Manchester City mit 1:0 niedergerungen. Held des Abends in Porto: Siegtorschütze Kai Havertz. Ex-RB-Angreifer Timo Werner stand in der Startelf und wurde in der 66. Minute ausgewechselt.

Wie verläuft die Auslosung?

Bildrechte: imago images / PanoramiC Die Teilnehmer sind auf vier Töpfe verteilt, die dann in insgesamt acht Gruppen gelost werden – und zwar der Reihe nach, beginnend mit den Klubs aus Topf 1. Am Ende wird also jede der acht Vorrundengruppen mit je einem Team aus Lostopf eins, zwei, drei und vier bestückt.



Wer lost aus?

Die UEFA hat Branislav Ivanović und Michael Essien als "Special Guests" angekündigt. Die Alt-Internationalen gewannen 2012 den Henkelpott mit dem FC Chelsea – beim denkwürdigen Finale in München, das der FC Bayern trotz Thomas Müllers zwischenzeitlichem Führungstreffer später nach Elfmeterschießen verlor, blieb Essien nur ein Bankplatz und Ivanović war gesperrt.

Die früheren Chelsea-Profis Branislav Ivanović und Michael Essien losen aus. Bildrechte: IMAGO / Colorsport

Welche Einschränkungen gibt es?

Wie gewohnt dürfen nicht zwei Mannschaften des gleichen Verbandes in eine Gruppe gelost werden. Heißt: RB Leipzig kann nicht auf den FC Bayern, Dortmund und Wolfsburg treffen. Zudem wird die UEFA weitere mögliche Einschränkungen unmittelbar vor Beginn der Auslosung bekanntgeben. Beispielsweise untersagte das zuständige Exekutivkomitee in der jüngeren Vergangenheit, dass russische und ukrainische Teams aufeinandertreffen. Zenit St. Petersburg und Schachtjor Donezk sind zwar im gleichen Topf (3), allerdings wäre momentan noch eine Gruppe mit Zenit und Dynamo Kiew (Lostopf 4) möglich.

Auf wen könnte RB Leipzig treffen?

Da kein Bundesligaduell in der Gruppenphase möglich ist und RB zudem den sieben Klubs aus dem eigenen Lostopf entgeht, bleiben also 22 potenzielle Kontrahenten aus den Töpfen eins, zwei und vier übrig.

Jürgen Klopp und Co. freuen sich über das Weiterkommen gegen RB Leipzig. Im Hintergrund huscht Julian Nagelsmann durch das Bild. Bildrechte: imago images/PA Images

Wie lief die Vorsaison für RB Leipzig?

Im vergangenen Jahr wurde der Bundesligist – ebenfalls aus Topf drei heraus – in eine Gruppe mit Paris Saint-Germain, dem englischen Rekordmeister Manchester United und dem damaligen türkischen Titelträger Istanbul Başakşehir gelost. RB ließ ManUtd dank eines 3:2-Sieges am letzten Spieltag hinter sich und folgte als Gruppenzweiter Paris in die K.o.-Runde. Jedoch scheiterte das Team von Julian Nagelsmann im anschließenden Achtelfinale nach einem wiederholten 0:2 im Hin- und Rückspiel an Jürgen Klopps FC Liverpool.

Kennt Jesse Marsch die Champions League?

Für RB Leipzigs Cheftrainer Jesse Marsch, der den Posten bekanntermaßen nach dem Abgang von Julian Nagelsmann zum FC Bayern übernommen hat, ist die Champions League definitiv kein Neuland mehr. In den vergangenen beiden Jahren war der US-Amerikaner mit RB Salzburg im Wettbewerb dabei. Beide Mal verpassten die Österreicher unter seiner Anleitung zwar die K.o.-Phase, aber schlugen sich achtbar und beendeten ihre Gruppe hinter Liverpool und Neapel (19/20) sowie dem FC Bayern und Atlètico Madrid (20/21) jeweils als Dritter.

Pure Ekstase: Jesse Marsch mitten in der Salzburger Jubeltraube nach Erling Haalands zwischenzeitlichem 3:3-Ausgleich an der Anfield Road. Bildrechte: imago images/GEPA pictures