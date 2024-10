RB Leipzig muss womöglich auf Xavi Simons und damit auf den nächsten Leistungsträger verzichten. Der niederländische Fußball-Nationalspieler musste beim 0:1 gegen den FC Liverpool in der Champions League in der 78. Minute verletzt ausgewechselt werden. Eine genaue Diagnose gab es am Donnerstagabend nicht. "Xavi ist umgeknickt und hat schon Schmerzen. Wir werden erst eine komplette Diagnose erstellen und dann schauen, wie es weitergeht", sagte Trainer Marco Rose. "Wir hoffen, dass es Xavi gut geht, ansonsten droht uns da nach und nach ein Substanzverlust."

