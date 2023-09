RB Leipzig startet mit einem Auswärtsspiel bei Young Boys Bern in die Gruppenphase der Champions League. Dem Auftritt in der Schweiz am 19. September (18:45 Uhr) folgt am 4. Oktober (21:00 Uhr) das Kräftemessen mit Titelverteidiger Manchester City und am 25. Oktober (21:00 Uhr) ein weiteres Heimspiel gegen Roter Stern Belgrad. Das gab die UEFA zwei Tage nach Auslosung am Sonnabendvormittag bekannt.