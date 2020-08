Respekt flößt natürlich auch der prominente Name an der Seitenlinie der "Rojiblancos" ein. Mit Diego Simeone weiß Atlético eine "starke Persönlichkeit" in seinen Reihen. "Er ist sehr emotional am Seitenrand, aber unser Trainer braucht sich da nicht zu verstecken", meinte Orban verschmitzt. Sowieso liegt der Fokus auf den eigenen Stärken. In der letzten Vorbereitungsphase gelte es nun, die nötige Spritzigkeit reinzukriegen, denn "am Ende wollen wir nach 90 Minuten mehr im Tank haben und agiler sein."