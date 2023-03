Der Stachel sitzt tief. Nach dem 0:7-Debakel bei Manchester City, der höchsten Pleite in der Champions-League-Geschichte von RB Leipzig, versucht die Mannschaft von Marco Rose, irgendwie wieder zur Tagesordnung überzugehen. Nicht einfach, denn es war eine denkwürdige Partie.

Mit einer atemberaubenden Torgala zerstörte der Norweger die Leipziger Träume vom Champions-League-Viertelfinale und katapultierte sich mit seinem Tore-Rekord auf eine Stufe mit Lionel Messi. Fünf Tore waren vor ihm in einem Königsklassen-Spiel nur Messi, einst beim 7:1 gegen Bayer Leverkusen, und Luiz Adriano im Trikot von Schachtjor Donezk geglückt.

Der 22-jährige Ausnahmestürmer war von den RBL-Spielern einfach nicht in den Griff zu bekommen. Sah auch Leipzigs Abwehrchef Willi Orban so, der den Matchwinner in den höchsten Tönen lobte: "Er war immer da, wo der Ball runtergefallen ist. Man muss ihm gratulieren, dass er das Gesetz der Anziehung auf seiner Seite hatte. Die zweiten Bälle hat er immer aufgesogen und reingeschossen. Das macht er halt sehr gut."