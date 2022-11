Unter welchen absurden Umständen in der Ukraine die Fußball-Meisterschaft ausgespielt wird, zeigte sich erst wieder am vergangenen Wochenende. Da musste auch die Partie Donezks im "heimischen" Ersatzstadion in Lwiw wegen eines Luftalarms unterbrochen werden. Zum Sportlichen: Donezk glich in der 42. Minute durch Mykhaylitschenko aus, kassierte eine Gelb-Rote Karte (Rechtsverteidiger Lucas Taylor/56.) und ging in Unterzahl durch Shootingstar Mychajlo Mudryk (82.) in Führung. Aber Gegner FK Olexandrija gelang durch Alexander Demchenko (86.) noch das 2:2.