Jubel, Trubel und Heitzerkeit. CFC-Abgang Alexander Bury versetzte den AKS mit einem unfassbaren Tor in Jubellaune (22.). Bildrechte: Picture Point

Im ausverkauften Alfred-Kunze-Sportpark zeigten die Spieler von Dietmar Demuth sofort wer der Herr im Hause ist und drückten die Gäste aus Neugersdorf in die eigene Hälfte. Für das erste Ausrufezeichen sorgte der mit fünf Treffern gefährlichste BSG-Stürmer der Saison. Pierre Merkel zog im Zentrum direkt aus der Drehung ab, verfehlte den FC-Kasten jedoch um ein paar Meter (6.). Und der Chemie-Sturmlauf ging weiter. Vor allem der CFC-Abgang Alexander Bury sorgte ständig für Alarm bei den Gästen und legte unter anderem Nicolas Ludwig eine brandgefährliche Chance auf. Ludwig scheiterte jedoch am glänzend reagierenden Samuel Aubele (9.). Die Mannschaft von Manfred Weidner agierte im ersten Abschnitt viel zu passiv und ließ den Hausherren enorm viel Platz. Das rächte sich, denn die rund 4800 Chemie-Anhänger lagen sich in der 22. Spielminuten zum ersten Mal in den Armen. Bury setzte sich mit einem schönen Sololauf durch und erzielte von der linken Strafraumkante aus ein absolutes Traumtor. Was für ein Tor – was für eine Geschichte für die Messestädter? Die Antwort der Blau-Weißen blieb bis zur Halbzeitpause aus. Mit dem 0:1 waren die Oberlausitzer noch gut bedient.