20. August 2016: Halle hatte weniger Ballbesitz und weniger Ecken, doch zum Weiterkommen reicht es allemal gegen Zweitligist 1. FC Kaiserslautern. Mit 4:3 nach Verlängerung setzte sich das Team von Rico Schmitt (in der Gegenwart vor kurzem in Jena entlassen) in der Erstrundenpartie durch. Ex-HFC-Stürmer Osayamen Osawe traf an seiner alten Wirkungsstelle wie der Hallenser Hilal El-Helwe doppelt und rettete die Pfälzer in die Verlängerung. In dieser foulte FCK-Torwart André Weis den eingewechselten Andre Wallenborn im Strafraum. Vom Punkt erlöste Halles Klaus Gjasula, der heute bei Bundesligist Paderbon kickt, Team und Fans.

Klaus Gjasula feiert mit seiner Mannschaft. Bildrechte: imago/Christian Schroedter