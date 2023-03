Die Pokalmonster haben wieder zugeschlagen: Der Chemnitzer FC, der in den letzten neun Jahren sieben Mal den Landespokal geholt hatte, schlug am Mittwochabend wieder zu. Und wieder einmal gegen ein höherklassiges Team. Und noch dazu im Bezirksderby gegen den FC Erzgebirge Aue. Lohn für den Titelverteidiger war das Halbfinale. Das 3:0 hat dabei in mehrfacher Hinsicht gutgetan.



CFC-Trainer Christian Tiffert hatte es schon vor dem Spiel angedeutet: „Ich hatte im Vorfeld gesagt, dass wir im Pokal ungeschlagen sind. Man braucht einen besonderen Tag, den haben wir heute gehabt. In solchen Spielen kann man viel gewinnen. Vorher haben wir vier Spiele in der Regionalliga verloren. “Denn in der Regionalliga Nordost hat sich der Chemnitzer FC nach zuletzt nicht überzeugenden Leistungen selbst aus dem Meisterschaftsrennen geschossen. Doch im Pokal waren die Himmelblauen wieder einmal da, als es darauf ankam.

Bildrechte: IMAGO / Kruczynski