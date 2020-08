Im Glutofen des Bruno-Plache-Stadions übernahmen die Chemnitzer sofort das Kommando. Die Inter-Spieler verlegten sich mehr aufs Verteidigen und attackierten früh den ballführenden Chemnitzer. Der CFC blieb am Drücker und ging in der 19. Minute mit der ersten richtig guten Chance in Führung. Breitenfelder nahm den Ball mit dem Rücken zum Tor an, drehte sich und vollendete rechts unten. Die Chemnitzer ließen den Ball weiter gut laufen.



In der 33. Minute mussten sie aber eine Schrecksekunde überstehen, als Inter-Spieler Ho-A-Tham Maß nahm und CFC-Schlussmann Jakubov zu einer Parade zwang. Es blieb die einzige gute Möglichkeit des FC Inter in der ersten Hälfte. Kurz vor der Pause stellte Chemnitz auf 2:0. Nach einer harmlosen Flanke hatte FCI-Keeper Guc so seine Probleme, letztlich bugsierte Bickel das Spielgerät über die Linie.