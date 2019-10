Der Chemnitzer FC begann mit viel Druck und erarbeitete sich in den ersten fünf Minuten gleich vier Ecken und zeigte damit dem Oberligisten die Richtung an. Bis zum ersten Abschluss der Partie dauerte es aber bis zur 14. Minute, weil Grimma meist mit neun Feldspielern hinter dem Ball stand. Nach einem Freistoß von Rafael Garcia köpfte Clemens Schoppenhauer knapp über das Gehäuse. Daniel Bohl (Schuss/22.) und erneut Schoppenhauer (Schuss/27.) vergaben weitere Gelegenheiten. Grimma fand offensiv bis dahin nicht statt. Nach der ersten gefährlichen Gästeaktion durch Kevin Wiegner (29.) ging der Favorit schließlich in Führung. Nach Flanke von Noah Awuku traf Erik Talig per Flugkopfball aus wenigen Metern. Doch plötzlich hatte Grimma eine Antwort Nach einer schönen Einzelaktion von Wiegner gegen zwei Chemnitzer traf dieser platziert aus 18 Metern flach ins rechte Eck (42.). Aber diese Freude währte nur kurz. Noch vor der Pause traf Chemnitz zum zweiten Mal. Garcia bediente Bohl, der ebenfalls das lange Eck anvisierte und traf (45.+2).