Drittligist Chemnitzer FC tritt am 29. März 2020 beim FC International Leipzig. Für das Team von Patrick Glöckner ist FC Inter noch ein unbeschriebenes Blatt. Beide Teams trafen bislang noch nicht aufeinander. Im zweiten Halbfinale ist der 1. FC Lok Leipzig fest im Sattel. Der Gegner für die Messestädter steht jedoch noch nicht fest. Am 15. Februar 2020 kommt es zum Duell LSV Neustadt/Spree gegen den FC Eilenburg. Der Sieger dieser Partie tritt ebenso wie der CFC am 29. März 2020 an und empfängt "die Loksche" zum heißen Pokaltanz.

Fokusierter Blick bei Lok Leipzig-Coach Wolfgang Wolf. Den Finaleinzug fest im Blick? Bildrechte: imago images/Beautiful Sports