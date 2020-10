Der Chemnitzer FC steht nach einem ungefährdeten 5:1 (3:0)-Erfolg beim FC Grimma im Achtelfinale des Sachsenpokals. Der Titelverteidiger zeigte am Samstag (10.10.20) vor 320 Zuschauern im Husaren-Sportpark Grimma schon früh, wer dieses Spiel gewinnen würde. Neuzugang und Sturmhoffnung Andis Shala bescherte den Gästen bereits in der ersten Minute die Führung. Weitere Großchancen ließ der 32-Jährige im Laufe des Spiels allerdings liegen.

Nach dem Auftakt nach Maß lief es bei den Chemnitzern weiter wie am Schnürchen. Christian Bickel und Kevin Freiberger erhöhten gegen überforderte Gastgeber auf 3:0 und sorgten damit für klare Verhältnisse (18./41.).

Nach dem Seitenwechsel hielt Chemnitz den Druck weiter hoch und ging durch Tim Campulka mit 4:0 in Führung (59.). Dann gelang Oliver Kurzbach in einer guten Phase von Grimma immerhin der Ehrentreffer (62.). Den verdienten Schlusspunkt setzte Alexander Dartsch kurz vor Ende (89.).

Alexander Kunert (Grimma): "Das Ergebnis spricht für Chemnitz. In der ersten Halbzeit waren wir nicht mutig genug, aber sie haben auch die Räume genutzt und den Ball gut laufen lassen. Nach ein paar Sekunden darf man kein Gegentor zulassen. Es war eine Lehrstunde für uns. Am Ende geht der Sieg in Ordnung."