Wie das Fachmagazin "kicker" berichtet, hat sich Christopher Nkunku am Sonntag einer kleinen Operation am rechten Handgelenk unterziehen müssen. Der 24-jährige Franzose fehlt damit RBL-Coach Marco Rose in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Die Sachsen erwarten am Dienstagabend (18. Oktober, 18 Uhr im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) den Zweitligisten Hamburger SV in der Leipziger Arena.