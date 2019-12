RB Leipzig trifft im Achtelfinale der Champions League auf Tottenham Hotspur. Das ergab die Auslosung am Montagmittag im schweizerischen Nyon. Demnach tritt die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann in der Runde der letzten 16 Mannschaften im Hinspiel zunächst bei den Londonern an, das Rückspiel findet dann drei Wochen später in der heimischen Arena in Leipzig statt.