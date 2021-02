Das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen RB Leipzig und dem FC Liverpool am 16. Februar wird aller Voraussicht nach in der Puskás Arena in Budapest ausgetragen. Das berichtet der "Sportbuzzer" am Freitag (05.02.). Auch Krakau und Danzig in Polen seien demnach als Ausweichspielorte geprüft worden, Budapest soll dem Bericht zufolge aber die Nase vorn haben.