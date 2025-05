Julian Nagelsmann hat David Raum für das anstehende Final Four in der Nations League nominiert. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag (22. Mai) mit.

Mit den Neulingen Tom Bischof und Nick Woltemade sowie acht Rückkehrern, aber ohne Topspieler wie Antonio Rüdiger, Jamal Musiala und Kai Havertz greift die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach dem ersten Titel in der Nations League. Der künftige Münchner Bischof steht überraschend im 26er-Kader für das Final Four, das der Stuttgarter Woltemade wie erwartet noch vor der U21-EM bestreiten soll.

Deutschland trifft im Halbfinale am 4. Juni in München auf Portugal. Vier Tage später steigt in der Allianz Arena das Endspiel, in dem Europameister Spanien oder Vize-Weltmeister Frankreich warten würden. Das Finale sei das Ziel, betonte Nagelsmann.