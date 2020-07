Bundestrainer Löw (r.) hofft auf Spiele mit Fans. Bildrechte: imago/Picture Point LE

Bundestrainer Joachim Löw sprach von einem "sportlich sehr interessanten Gegner". Bei Tschechien spielt Angreifer Patrick Schick von RB Leipzig. Drei Tage zuvor trifft die DFB-Elf im Rahmen der Nations League auf die Ukraine. Um Reisestrapazen zu vermeiden finden in Leipzig und Köln (Türkei & Schweiz) jeweils zwei Partien statt. "Ich freue mich sehr auf die Spiele und hoffe natürlich, dass wir schon im Herbst wieder vor Publikum spielen können", erklärte Löw. Die Nationalelf startet nach der Corona-Zwangspause am 3. September in Stuttgart gegen Spanien in die neue Nations League. In diesem Wettbewerb stehen 2020 noch weitere fünf Partien an.