Fußball | EURO 2021 DFB-Auswahl verpatzt EM-Auftakt gegen Weltmeister Frankreich

1. Spieltag Gruppe F

Mit einer Niederlage gegen Weltmeister Frankreich ist der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Start in die Europameisterschaft missglückt. Gegen den Turnierfavoriten verlor die DFB-Auswahl am Dienstagabend in München 0:1 (0:1).