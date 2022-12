Das gab Präsident Bernd Neuendorf am Dienstag (13.12.2022) in Frankfurt/Main bekannt. Das Gremium soll dafür sorgen, dass sich der DFB und die Nationalmannschaft um Bundestrainer Hansi Flick mit Blick auf die EM 2024 in Deutschland aus dem Tief befreien. Schon in der Vergangenheit hatte der DFB nach sportlichen Misserfolgen oder Trainer-Rücktritten ähnliche Expertenrunden installiert. Auch die Suche eines Bierhoff-Nachfolgers steht auf der Agenda.