Der FC Erzgebirge Aue ist als Zweitligist von den Kürzungen gleich doppelt betroffen. Das ebenso verdiente wie schmerzhafte Aus bei Regionalligist SSV Ulm (0:2) bringt den Verein nicht nur um wichtige Einnahmen in der zweiten Runde. Als Zweitligist erhält Aue auch die 30.000 Euro für Hygienemaßnahmen nicht. Unvorbereitet kam das alles aber nicht. "Wir hatten vorher ein Schreiben vom DFB erhalten, dass die Prämien um 20 Prozent gekürzt werden. Alles was jetzt danach gezahlt wird, interessiert uns ja leider nicht mehr", sagte Geschäftsführer Michael Voigt.

Der blutlose Auftritt der Mannschaft in Ulm ärgerte Voigt auch am Tag danach: "Das hat mich überrascht, wo alle wussten, um was es geht, gerade in dieser Ausnahmesituation. Ulm hat es uns vorgemacht." Er stelle sich immer vor die Mannschaft, aber: "Ich appelliere an alle Spieler, mal darüber nachzudenken. Wenn man nicht 110 Prozent gibt, dann wird es immer schwer. Wenn es nicht läuft, dann sollte man wenigstens kämpferisch dagegen halten. Das gestern war ein Rückschlag in alte Zeiten."