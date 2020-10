Benjamin Henrichs, der im Sommer von der AS Monaco in die Messestadt gewechselt war, hat bislang drei Länderspiele absolviert. Zwei davon im Sommer 2017 beim Confed-Cup in Russland, den das DFB-Team gewann. Der damalige Leverkusener absolvierte unter anderem den 4:1-Halbfinalsieg über Mexiko über die volle Distanz. Bei den anschließenden WM-Qualipartien gegen Tschechien und Norwegen (September 2017) stand er bis dato das letzte Mal im Kader. Für den Nations-League-Auftakt im vergangenen September hatte Löw auf die Nominierungen von Halstenberg (6 Länderspiele) und Klostermann (8 Länderspiele) noch verzichtet. Die Leipziger waren kurz zuvor bis ins Halbfinale der Champions League vorgedrungen und wurden daher geschont. Nun stehen die beiden Abwehrspezialisten wieder im Kader. Ein Wiedersehen wird es für die beiden mit ihrem langjährigen Leipziger Teamkollegen Timo Werner geben - der Neu-Angreifer des FC Chelsea ist ebenfalls mit dabei.

7. Oktober 2020, 20:45: Länderspiel, Deutschland gegen Türkei (in Köln)

10. Oktober 2020, 20.45 Uhr: UEFA Nations League, Ukraine gegen Deutschland (in Kiew)

13. Oktober 2020, 20.45 Uhr: UEFA Nations League, Deutschland gegen Schweiz (in Köln)



11. November 2020, Uhrzeit noch offen: Länderspiel, Deutschland gegen Tschechien (in Leipzig)

14. November 2020, 20.45 Uhr: UEFA Nations League, Deutschland gegen Ukraine (in Leipzig)

17. November 2020, 20.45 Uhr: UEFA Nations League, Spanien gegen Deutschland (in Sevilla)