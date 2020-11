Freitag: "Erfüllung der höchst lukrativen TV-Verträge"

Auch Sportausschuss-Vorsitzende Dagmar Freitag reagierte mit Unverständnis auf die Austragung der DFB-Partie gegen die Ukraine. "Ich halte die Entscheidung, das Spiel stattfinden zu lassen, für mindestens problematisch", sagte die SPD-Politikerin. Für Freitag liege es auf der Hand, "dass es der UEFA vor allem um die Erfüllung der höchst lukrativen TV-Verträge geht".

Die Gesundheit der Spieler dürften bei den Verantwortlichen der UEFA eher eine nachrangige Rolle spielen, so Freitag: "Während Dienst- und Urlaubsreisen praktisch auf null sinken, reisen die Nationalmannschaften weiter durch Europa. Ohne zu wissen, welche Folgen das Spiel gegen die Ukraine aufgrund der mehrtägigen Inkubationszeit möglicherweise hat."

Nations-League-Abschluss in Spanien und der Schweiz

So steht für die DFB-Auswahl am Dienstag der Nations-League-Abschluss in Spanien an. Auch die Ukraine reist weiter munter durch Europa. Nächste Station ist das Nations-League-Gruppenfinale in der Schweiz.

Norwegen-Spiel in Rumänien abgesagt

In Norwegen sieht es derweil ganz anders aus: Nach der coronabedingten Absage des Länderspiels in Rumänien hofft der Norwegische Fußball-Verband weiter auf die Austragung der Nations-League-Partie am Mittwoch in Österreich. Die im Ausland engagierten Spieler wie Alexander Sörloth (RB Leipzig), Erling Haaland (Dortmund) und Rune Jarstein (Hertha BSC) dürften zurück in ihre Länder reisen.

Zunächst hieß es von den norwegischen Gesundheitsbehörden, die gesamte Mannschaft müsste in Norwegen zehn Tage lang in Quarantäne. Am Sonntag folgte die Kehrtwende, zumal alle weiteren Tests negativ ausgefallen waren. Weiter unklar ist, ob das Spiel am Mittwoch in Wien stattfindet. Norwegens Verband erwäge, eine "Not-Nationalelf" mit Spielern zusammenzustellen, die nicht unter Quarantäne gestellt wurden, hieß es.

Gesundheitsminister Hoie: "Werde heftig reagieren"

Der norwegische Gesundheitsminister Hoie hatte gefordert, dass die UEFA die Quarantäne-Regelungen des Landes respektieren solle. "Wenn der Verband sich dafür entscheidet, in einer rechtlichen Grauzone zu agieren und eines der wichtigsten uns zur Verfügung stehenden Instrumente zur Bekämpfung der Pandemie zu untergraben, nämlich die Quarantäne, wenn man mit einer infizierten Person in Kontakt gekommen ist, dann werde ich heftig reagieren", sagte Hoie.

Der Gesundheitsminister kann sich die deutlichen Worte leisten, schließlich sind die Zahlen auf seiner Seite. Mit rund 27.000 Fällen und knapp 300 Toten ist Norwegen bisher vergleichsweise glimpflich durch die Pandemie gekommen.