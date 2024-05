Auch Ter Stegen und Neuer fehlen

Barca-Torhüter Marc-André ter Stegen kommt sogar erst am kommenden Montag nach Herzogenaurach nach. Nagelsmann gewährte dem Schlussmann wegen der zuletzt großen Belastungen nach einer Rückenoperation im Winter eine kleine Verschnaufpause. Nummer eins Manuel Neuer fehlt derzeit noch wegen eines Magen-Darm-Infekts. "Ich erwarte ihn nicht früher als Mittwoch. Er ist heute beim Arzt. Er ist ein bisschen schlapp. Es geht darum, dass er fit ist und sinnhaft trainieren kann", sagte Nagelsmann. Eine Anreise des Münchners mache auch keinen Sinn, da dieser dann andere Spieler anstecken könne. Die Erkrankung sei jedoch "nichts Dramatisches".

CL-Finalisten noch nicht dabei

Toni Kroos und Antonio Rüdiger von Real Madrid sowie Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund werden nach dem Finale in der Champions League am 1. Juni in London ebenfalls erst in der kommenden Woche in die EM-Vorbereitung starten. Sie stehen Nagelsmann im ersten Testspiel gegen die Ukraine am 3. Juni in Nürnberg nicht zur Verfügung. Bildrechte: IMAGO / AFLOSPORT

Angeschlagenes Quartett lässt Teamtraining in Jena aus

Wegen Blessuren noch nicht im Teamtraining sind Leroy Sané, Jamal Musiala und Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern München sowie David Raum von RB Leipzig. Das Quartett sollte bei der öffentlichen Übungseinheit am Montagnachmittag in Jena trotzdem mit vor Ort sein. Nagelsmann hatte für die Trainingswoche in Thüringen bereits die U21-Spieler Brajan Gruda (Mainz 05) und Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach) hinzugeholt. "Wir hoffen, dass sich keiner verletzt und wir keinen nachnominieren müssen", sagte Nagelsmann zur Personallage mit Blick auf die Meldung des endgültigen EM-Kaders am 7. Juni. Bildrechte: MDR/Florian Becker

Müller und Führich besuchen Blankenhainer Tafel

Thomas Müller und Chris Führich nutzten den ersten Tag für einen Besuch der Blankenhainer Tafel. Rund eine Stunde lang halfen beide für einen guten Zweck aus. Der Weltmeister von 2014 zog per Hubwagen eine vollgepackte Palette, dann verteilte er mit seinem DFB-Kollegen die herbeigeschafften Lebensmittel an die vielen wartenden Bedürftigen. Beide erfüllten zudem Autogrammwünsche der zahlreichen Fans im Weimarer Land geduldig. Bildrechte: IMAGO/Stefan Eberhardt

SEK-Besuch geplant

Eine weitere Aktion des DFB für die kurze Vorbereitungszeit in Thüringen steht am Donnerstag an. Dann soll die Nationalmannschaft von einem Sondereinsatzkommando der Polizei lernen. Für Bundestrainer Nagelsmann ist dies "ein ganz wichtiger Programmpunkt", der allerdings den Spielern vorbehalten bleiben wird. Ein solches Sondereinsatzkommando bilde "eine Mannschaft, die absolut perfekt funktionieren muss, die in allen Situationen Lösungen haben muss und beim Thema Kommunikation ganz weit vorne ist", sagte Nagelsmann. Er sei "sehr gespannt", was seine Stars von dem Termin berichten werden, "da gibt es viele Parallelen, die man übertragen kann" in den Fußball. Vorgeschlagen hatte die Aktion der langjährige Team-Psychologe Hans-Dieter Hermann.