Möglich wären der unterlegene Vorjahresfinalist SC Freiburg, der amtierende Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart. Alles "gute Mannschaften" wie Rose findet. Besonders die Freiburger werden dem Team von Marco Rose auf dem Weg zum zweiten DFB-Pokalsieg wohl am liebsten einen Strich durch die Rechnung machen wollen. Sie sind nach ihrem Coup gegen den FC Bayern München und Rang vier in der Bundesliga-Tabelle ebenfalls ein heißer Anwärter auf den Triumph. Zudem haben sie mit RB nach dem unglücklich verlorenen Finale 2022 ja noch eine Rechnung offen.

Bevor klar ist, wie es im Pokal weitergeht, steht zunächst einmal am Sonntag (19 Uhr live im Ersten) die Auslosung des Halbfinals an. In der Liga wartet einen Tag zuvor das Auswärtsspiel bei Hertha BSC auf Rose und sein Team. Um auch in der Liga wieder in Tritt zu kommen und das Ziel direkte Champions-League-Qualifikation weiter verfolgen zu können, wird es bei RB wohl weitere "Nicht-Aussprachen" geben. "Für uns heißt es jetzt, sich wieder zu treffen und wieder viel über Fußball zu reden", so Rose.