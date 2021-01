RB Leipzig hatte sich kurz vor Weihnachten mit einem souveränen 3:0-Auswärtssieg bei Bundesligakonkurrent FC Augsburg für die Runde der letzten 16 qualifiziert. Kapitän Willi Orban köpfte die Gäste früh in Führung (11.), ehe Yussuf Poulsen und Angelino (75./82.) in der Schlussphase das Weiterkommen unter Dach und Fach brachten. Ebenso ungefährdert war der zuvor standesgemäße 3:0-Erfolg des Pokalfinalisten von 2019 bei Zweitligist 1. FC Nürnberg zum Wettbewerbsauftakt. Amadou Haidara (3.), Poulsen (68.) sowie Hee-chan Hwang (90.) erzielten Mitte September in Franken die Tore.



Drittliga-Spitzenreiter Dynamo Dresden musste als zweiter verbliebener Vertreter aus Mitteldeutschland in Runde zwei die Segel streichen. Die SGD verlor daheim mit 0:3 gegen Zweitligist Darmstadt 98.