Der 1. FC Lokomotive Leipzig bekommt es bei seiner DFB-Pokalpremiere mit einem echten Hammer zu tun. Der Sachsenpokal-Gewinner empfängt Bundesligist Bayer Leverkusen. "Wir treffen auf einen Bundesligisten. Zwar wären die Bayern schöner gewesen, aber wir nehmen es an", sagte Djamal Ziane in der ARD. Er hatte mit seinem Tor in der Verlängerung des Finals gegen den Chemnitzer FC erst die Teilnahme der Probstheidaer möglich gemacht. Trainer Almedin Civa freut sich auf Leverkusen: "Ich habe schon mal gegen Bayer gespielt, es war ein knappes Spiel. Wir werden uns gut vorbereiten", sagte der Trainer.