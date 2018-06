Fußball | DFB-Pokal Stendal und Chemie Leipzig gegen Zweitligisten

In der 1. Runde des DFB-Pokals haben die mitteldeutschen Vereine die ganz großen Lose verpasst. Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund wurden den Oberligisten Lok Stendal und Chemie Leipzig am Freitag jeweils Zweitligisten zugelost. Vom 17. bis 20. August wird die 1. Runde ausgespielt.