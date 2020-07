Drittliga-Absteiger Dynamo Dresden wird in der Auftaktrunde der Pokal-Saison 2020/21 ein Heimspiel gegen den Hamburger SV bestreiten. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in Köln durch DFB-Präsident Fritz Keller und die stellvertretende DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich. Bundesligist RB Leipzig trifft auf den 1. FC Nürnberg. Zweitligist Erzgebirge Aue muss zum Pokalsieger des Landesverbandes Württemberg. Der 1. FC Magdeburg, der nach dem Abbruch des Landespokals in Sachsen-Anhalt zum Starter erklärt wurde, empfängt den SV Darmstadt.

Thüringen und Sachsen gehen einen anderen Weg. Beide Landesverbände werden am 22. August beim bundesweiten "Finaltag der Amateure" ihre Finals bestreiten. Dafür werden in Sachsen aber noch beide Finalisten und in Thüringen noch ein Teilnehmer gesucht.



Die Paarungen werden zwei Wochen vorher am 8. August ermittelt. In Thüringen spielen Wacker Nordhausen und Carl Zeiss Jena ab 14 Uhr den Gegner des FSV Martinroda aus. Um 16 Uhr wird in Leipzig das erste Sachsenpokal-Halbfinale zwischen Inter Leipzig und dem letztjährigen Cup-Sieger Chemnitzer FC angepfiffen. Ab 18 Uhr geht es dann zwischen dem FC Eilenburg und Lok Leipzig um das letzte Final-Ticket. Alle Spiele können in voller Länge im MDR-Livestream verfolgt werden.