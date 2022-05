Der 1. FC Magdeburg darf sich nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga auf ein Fußballfest im DFB-Pokal freuen. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz empfängt in der 1. Hauptrunde den frischgebackenen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Das ergab die Auslosung am Sonntag (29. Mai) in Dortmund. "Eintracht Frankfurt ist ein Super-Los. Wir haben mit den attraktivsten Gegner bekommen. Das wird eine große Herausforderung", teilte FCM-Sportchef Otmar Schork mit.