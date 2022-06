Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die erste DFB-Pokalrunde der Saison 2022/2023 zeitgenau angesetzt. Am letzten Juli-Wochenende stehen 30 Begegnungen an, zwei weitere Partien werden Ende August ausgespielt.

Eröffnet wird die erste Hauptrunde am Freitag, 29. Juli (ab 18 Uhr) u.a. mit dem Spiel von Zweitliga-Absteiger SG Dynamo Dresden und Bundesligist VfB Stuttgart. Am Samstag steht Underdog Wernigerode dann auf der großen Pokalbühne. Das Duell gegen den SC Paderborn wird um 15:30 Uhr angepfiffen. Ebenfalls am Samstag, aber erst 18 Uhr wird es für Carl Zeiss Jena gegen den VfL Wolfsburg ernst. FCC-Sportdirektor Tobias Werner freute sich nach der Auslosung über ein "cooles Los". "Das wird ein hartes Brett. Der neue VfL-Trainer Nico Kovac kann Pokal - das hat er oft genug bewiesen."