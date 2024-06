Vier mitteldeutsche Vereine können bei der Auslosung zur ersten Runde im DFB-Pokal am frühen Abend in Dortmund auf ein großes Los hoffen: Der FC Carl Zeiss Jena, der Hallesche FC, Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue sind im ersten Lostopf der "Amateure". Sie erhalten ein Heimspiel gegen einen Vertreter der "Profis" in Lostopf 2.