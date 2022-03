Vorjahresfinalist RB Leipzig bekommt es im DFB-Pokal-Halbfinale mit Bundesliga-Konkurrent 1. FC Union Berlin zu tun. Das ergab die Auslosung am Sonntag in der ARD-Sportschau. RB kann in der heimischen Arena antreten. Das zweite Halbfinale bestreiten Zweitligist Hamburger SV und Erstligist SC Freiburg. Losfee war die frischgebackene Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte (BSC Winterberg). Gespielt wird am 19. und 20. April.