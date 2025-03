RB Leipzig muss auf dem Weg ins mögliche vierte Pokalfinale in fünf Jahren den VfB Stuttgart aus dem Weg räumen. Das ergab die Auslosung am Sonntag (2. März 2025) im Fußballmuseum Dortmund, bei der der frühere Nationalspieler Gerald Asamoah fungierte als "Losfee" agierte. Gespielt werden die Halbfinals am 1. und 2. April. Das Endspiel im Berliner Olympiastadion steigt dann am 24. Mai.