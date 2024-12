RB Leipzig hat für das Viertelfinale des DFB-Pokals ein Heimspiel gezogen. Das Team von Trainer Marco Rose empfängt am 4./5. oder 25./26. Februar den VfL Wolfsburg. Das ergab die Auslosung am Sonntag (15.12.2024) im Fußball-Museum in Dortmund. Als Losfee fungierte Handball-Nationalspieler Julian Köster. Damit haben die Leipziger auch die Möglichkeit, sich für die heftige 1:5-Pleite vor zwei Wochen zu revanchieren.