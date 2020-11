Kurios: Die Partie RBL gegen Augsburg hat es im DFB-Pokal schon dreimal gegeben. Zunächst konnte sich Augsburg zweimal durchsetzen. Im Viertelfinale 2018/2019 gewann RB auf dem Weg ins Finale gegen die bayrischen Schwaben. RB-Coach Julian Nagelsmann begann seine Trainerkarriere beim FCA - im Nachwuchs als Co-Trainer von Thomas Tuchel (heute Paris St.-Germain). "Es gibt sicher einfachere Lose, als schon in der zweiten Runde auf einen guten Gegner wie Augsburg zu treffen", sagte RB-Sportdirektor Markus Krösche am Sonntagabend. Man wolle aber möglichst weit im DFB-Pokal kommen. "Also reisen wir mit der klaren Zielsetzung an, in Augsburg zu gewinnen", betonte Krösche.