RB Leipzig hatte sein Erstrundenspiel nach Startschwierigkeiten letztlich deutlich mit 4:1 gegen Rot-Weiss Esssen gewonnen. Der Drittligist war zunächst früh in Führung gegangen, ehe Benjamin Sesko, Lois Openda (2) und Neuzugang Antonio Nusa keine Zweifel am Einzug in die zweite Runde aufkommen ließen. In der vergangenen Saison war RB als Titelverteidiger bereits in der zweiten Runde gegen den VfL Wolfsburg ausgeschieden.