Kurz nach dem Wiederanpfiff gab es für Halle die kalte Dusche: Yannick Gerhardt (49.) brachte die Wolfsburger erstmals in Front. Halle steckte jedoch nicht auf und kam durch einen Kopfball von Sebastian Mai zum 2:2. Allerdings sorgte William (70.) in der 70. Minute für die zweite Wolfsburger Führung.

Der HFC hielt bis zum regulären Abpfiff dagegen und belohnte sich in der Nachspielzeit mit dem 3:3 durch Mathias Fetsch, der die Kugel über Casteels ins Tor köpfte (90.+1).

In der Verlängerung, in der die Wolfsburger nach Gelb-Rot für Joshua Guilavogui (89.) in Unterzahl auskommen mussten, sorgte der Favorit durch Robin Knoche (92.) und Josip Brekalo (94.) aber früh für die Entscheidung, denn Halle erholte sich vom Doppelschlag nicht mehr.