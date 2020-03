Fußball | DFB-Pokal-Classics Sieg beim Meister: Als Carl Zeiss Jena vom großen Coup träumte

Hauptinhalt

Viertelfinale 2007/08

Dicke Überraschung in Stuttgart am 26. Februar 2008: Carl Zeiss Jena marschierte am nach dem sensationellen 7:6-Elfmeter-Triumph beim VfB Stuttgart weiter auf dem Weg nach Berlin. Torsten Ziegner wurde zum Held des Abends.