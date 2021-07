Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Vor dem Aufeinandertreffen in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Dynamo Dresden und dem Hamburger SV am Sonntag (13:30 Uhr im Liveticker und Audio-Stream in der "SpiO"-App) berichtet die "Sächsische Zeitung", dass die Vorkommnisse aus dem DFB-Pokalspiel Dynamo gegen den HSV (4:1) im September 2020 nur zu zwei Dritteln aufgearbeitet worden sind.

Übelste Beleidigungen gegen Leistner

Dynamo musste für das Fehlverhalten seiner Anhänger 2.000 Euro zahlen. Der in Dresden geborene HSV-Verteidiger Toni Leistner wurde zu einer Sperre von je zwei Punkt- und Pokalspielen und einer Geldstrafe von 6.000 Euro verdonnert. Leistner, der plant nach seiner Karriere in die sächsische Landeshauptstadt zurückzukehren, sah sich nach dem Pokal-Aus übelsten Beleidigungen ausgesetzt. Unter anderem soll seiner hochschwangeren Frau, die ihr Kind später in Dresden bekam, eine Fehlgeburt gewünscht worden sein. Nach den Beschimpfungen stürmte Leistner auf die Tribüne und knöpfte sich den Übeltäter vor. Toni Leistner wurde nach den Geschehnissen mit einer Spiel- und Geldstrafte belegt. Bildrechte: imago images / Jan Huebner

Zehneinhalb Monate ist der Eklat her

Dieser entpuppte sich später als Dynamo-Mitglied. Der "Pöbel-Fan" (SZ), der mit Leistner am Tag danach telefonierte und die Sache ausräumte, sieht sich nun einem Ehrenratsverfahren ausgesetzt. Zehneinhalb Monate nach dem Eklat dauert das immer noch an. Der gerade wieder gewählte Dynamo-Präsident Holger Scholze gibt zu: "Ich kann nachvollziehen, dass der Eindruck entstehen könnte, es habe sich in dieser unsäglichen Geschichte nichts getan. Dem ist aber nicht so. Fakt ist: Da Verhalten dieses Zuschauers ist zu verurteilen. Es wird definitiv nichts unter den Teppich gekehrt."

Nach dem Pokalspiel habe der Vereine zunächst Zeugen ausfindig und dann auch mit vielen sprechen müssen. Selbst ein kleines Mädchen in unmittelbarer Nähe sei befragt worden. Die Situation habe sich als sehr komplex dargestellt. Auch Corona und die damit einher gehenden Kontaktbeschränkungen hätten nicht geholfen. Nach SZ-Informationen sei der Ehrenrat allerdings auch nicht unbedingt an einem solchen Verfahren interessiert gewesen. Dynamo-Präsident Holger Scholze Bildrechte: imago images/Steffen Kuttner

Antrag nun fertig